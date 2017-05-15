



Сегодня Андрея Чуманова, бывшего сотрудника УФСБ России по Волгоградской области, признали виновным в мошенничестве. Как передает корр. ИА «Высота 102» из гарнизонного военного суда, ему назначено 4 года лишения свободы в колонии общего режима и штраф в размере 150 тысяч рублей. Также Чуманова лишили воинского звания "капитан".

Суд установил, что за 18,9 млн рублей Чуманов и бывший депутат городской думы Евгений Глазков обещали потерпевшему ресторатору Торубарову «гарантированную победу» на аукционе по продаже муниципального имущества, а именно двух помещений - на улице Советской (бар "Бочка") и Коммунистической. Чуманову в результате вменили сумму ущерба в 13,5 млн рублей. Свидетели, которые были участниками данных аукционов, на суде ранее показали, что самостоятельно приняли решение отказаться от борьбы за эти объекты недвижимого имущества. Давления со стороны Чуманова, Глазкова и иных лиц, по их показаниям, не было, так же как и предложения о денежном вознаграждении. Примечательно, что среди свидетелей фигурировала фамилия депутата Алексея Зверева, который в настоящее время обвиняется в крупном мошенничестве с автостраховками. Зверев сообщил суду, что отказался от участия в аукционе по помещению бара по просьбе Глазкова. Сам Чуманов сообщал суду, что среди желающих совершить эту покупку был и ныне покойный предприниматель Владимир Кадин, которого он как раз просил отказаться от участия, однако данная информация не была признана достоверной. Это при том, что в 2013 году Чуманов вовсе отрицал свою причастность к делу и говорил, что не знаком с Торубаровым. Кстати, по сведениям Росреестра, мать Чуманова является владельцем того самого помещения на улице Коммунистической, которое должно было принадлежать ресторатору по договоренности с подсудимым.

В октябре 2013 года Глазкова приговорили к 2,5 годам колонии общего режима, а Чуманов сбежал со службы и от следствия и был объявлен в федеральный розыск. Спустя 3 года экс-капитана службы безопасности задержали в Чеченской республике и этапировали в Волгоград, поместив под стражу . Капитан вины своей не признавал: по его словам, деньги с Торубарова он действительно брал, но выполнил все свои обещания. В это время бывший депутат Глазков, отбыв наказание за совершенное мошенничество, снова стал подозреваемым в другом громком уголовном деле и сбежал из страны. Глазков вместе со своими коллегами Федором Литвиненко, Евгением Щуром и Алексеем Зверевым организовали незаконный бизнес и, как считает следствие, похитили у страховых компаний десятки миллионов рублей.

Материал подготовлен в рамках проекта "Профилактика коррупции".