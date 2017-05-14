«Ротор-Волгоград» крупно победил клуб «Ангушт» из Назрани

Сегодня «Ротор-Волгоград» прервал трехматчевую безвыигрышную серию игр, победив со счетом 3:0 клуб «Ангушт» из Назрани. Как сообщил ИА «Высота 102» пресс-атташе областного спорткомитета Андрей Малякин, в предыдущих играх волгоградский коллектив, перед которым стоит задача выхода в ФНЛ, никак не мог порадовать болельщиков победным выступлением. На этом фоне утрата единоличного лидерства, неожиданный уход с тренерского поста Льва Иванова, обострившаяся конкуренция в верхней части таблицы и откровенно невыразительная игра в предыдущем туре не могли не наложить отпечаток на сегодняшнее состояние футбольного коллектива. Но исправлять ситуацию на финише сезона просто необходимо и календарная встреча с «Ангуштом» была для этого отличной возможностью, ведь соперник ни на что не претендует, находится в нижней половине турнирного списка, да к тому же «роторовцы» принимали ингушского оппонента у себя дома на стадионе «Олимпия» при традиционно солидной зрительской поддержке.

И своим шансом на долгожданный успех хозяева матча воспользовались сполна. Обозначить свое преимущество и воплотить его, как уже не раз бывало на домашней арене, в быстрый гол нашим футболистам удалось аккурат по истечении трети первого тайма. И в этом лидеру явно помогли гости. Сначала грубая ошибка вблизи своих ворот привела к потере мяча, а затем и к нарушению правил в собственной штрафной площадке – пенальти четко исполняет капитан и лучший бомбардир Алексей Жданов. Не проходит и пары минут как в очередной атаке "роторовцев" здорово демонстрирует индивидуальное мастерство Сергей Сечин и, обманув защитника, точным ударом удваивает результат в пользу волгоградцев.

После такого стремительно неудачного расклада "Ангушту" не оставалось ничего другого как идти только вперед, чем хозяева не раз могли воспользоваться, играя явно острее, быстрее и техничнее. А за 10 минут до перерыва прицельный дальний выстрел нашего защитника Ильи Ионова полностью снял вопрос о сегодняшнем победителе. Во второй половине встречи соперник из Назрани хоть и активизировался, попытавшись как-то изменить ситуацию на поле, но волгоградцы уверенно контролировали ход поединка, в свою очередь также стараясь угрожать воротам противника при каждом удобном случае. Однако во втором тайме зрители забитых мячей больше не увидели.

В результате сегодняшней победы "Ротор-Волгоград" набирает в турнирную копилку 58 очков и продолжает находиться на первой строчке футбольного пелотона из 16 участников "южной" зоны ПФЛ. Теперь до завершения нынешнего сезона командам осталось сыграть всего по три матча. Ближайший из них наша спортивная дружина проведет на выезде в столице Дагестана, где 21 мая встретится с аутсайдером первенства махачкалинским клубом "Легион Динамо".