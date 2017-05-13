До Волгограда докатилась «Зеленая волна» РУСАЛа









Рябины и клёны появились сегодня в парке Аттракционов Волгограда. Их высадили работники Волгоградского алюминиевого завода в ходе экологического марафона компании РУСАЛ. При активном содействии администрации Тракторозаводского района акция собрала более 150 участников и прошла в формате семейного праздника.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ВгАЗА, 40 волгоградских семей смогли посадить свои именные деревья на территории парка с табличкой участника акции.













Для волгоградских детишек организовали конкурс рисунков на асфальте.













Кульминацией праздника стала большая картина, олицетворяющая зеленый город и собранная всеми участниками марафона из пазлов.

Как сообщили информагентству в РУСАЛе, экологическая акция «Зеленая волна» стартовала в Каменске-Уральском, затем эстафета была передана другим городам-участникам. Марафон проходит помимо Волгограда во всех городах присутствия РУСАЛа: Ачинске, Бокситогорске, Братске, Ереване (Армения), Каменске-Уральском, Кандалакше, Краснотурьинске, Красноярске, Надвоицах, Новокузнецке, Саяногорске, Североуральске, Шелехове. Он состоит из двух этапов: высадка деревьев (май-июнь) и уборка берегов рек (сентябрь-октябрь).

«В Год экологии особенно важно вовлечь местных жителей в озеленение общественных пространств и привлечь их внимание к бережному отношению к окружающей среде. РУСАЛ из года в год прилагает максимум усилий для улучшения экологической обстановки в регионах и городах присутствия. Эффект многократно увеличивается, когда в наших инициативах и акциях принимают активное участие местные жители и общественные организации», – отметила заместитель генерального директора РУСАЛа Вера Курочкина.



