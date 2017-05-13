В Волгограде арестован бизнесмен, подозреваемый в убийстве женщины за "колдовство"





Сегодня суд постановил взять под арест 60-летнего жителя Волгограда, который подозревается в убийстве лжецелительницы за то, что она якобы испортила ему жизнь. Женщина, доставленная в больницу с 12 ножевыми ранениями, несмотря на старания врачей, скончалась накануне. Об этом ИА «Высота 102» сообщил замруководителя Краснооктябрьского отдела СУ СКР по Волгоградской области Владимир Суров. Подозреваемый просил суд не только арестовать его, но также "сразу" осудить на максимально возможный срок лишения свободы, "чтобы все не теряли время".

Знакомство бизнесмена и лжецелительницы состоялось в 1997 году, когда у коммерсанта не заладились дела. Женщина пообещала «помочь» мужчине, совершала заговоры, утверждала, что снимает порчи и вскоре у него все наладится. Он помогал ей материально и ждал лучшей жизни до 2006 года, но чуда не происходило. Бизнесмен решил порвать все отношения с целительницей, но она сообщила, что действие черной магии просто так не проходит, и его отказ от ее услуг только усугубит ситуацию. В 2015 году, когда мужчина лишился последних денег, друзей, а домашние питомцы стали умирать один за одним, он сделал вывод, кто во всем виноват. Заложив свою квартиру приятелю и спустив деньги на неудачный проект, в своих намерениях бизнесмен утвердился окончательно. Несколько раз он приезжал к дому женщины, проверить, на прежнем ли месте она живет. Решившись на убийство, он пришел к лжецелительнице, ударил ее охотничьим ножом 12 раз, вызвал такси и приехал в отдел полиции, собрав заранее сумку с вещами. Женщина, несмотря на множественные травмы, сумела позвать на помощь соседей, которые вызвали «скорую». Медики провели ряд операций, но накануне она скончалась.