В Кировском районе Волгограда снесут последний деревянный барак





Последний деревянный многоквартирный барак в Кировском районе Волгограда снесут с лица земли. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, соответствующие работы выполнит компания «СтройСервис» за 276 тысяч рублей. Дом №25 по ул. Окружной уже несколько лет оставался единственным оставшимся «в живых» подобным сооружением, которые в послевоенные годы строились в Кировском районе в массовом порядке для рабочих завода имени Ермана. Правда, возводились они как временное жилье, однако до последнего времени в доме №25 по ул. Окружной проживали люди в условиях, далеких от цивилизованных - с печками, отсутствием водопровода и канализации. Лишь в 2015 году, после вмешательства прокуратуры, семьи, проживавшие в бараке, были расселены. Правда, не обошлось без судебных тяжб: люди отказывались переезжать в квартиры, где семьям досталось лишь по комнате. Кроме того, жители барака не хотели селиться в однокомнатных квартирах, которые в нарушение всех норм были переделаны в двухкомнатные.



