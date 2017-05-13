В 2016 году в Волгоградской области налоговые органы выявили более 150 преступлений в сфере уплаты налогов на сумму 2,7 млрд рублей. К примеру, чаще всего схемы ухода от уплаты НДС связаны с созданием видимости взаимной работы с компаниями, которые на самом деле не осуществляют никакой деятельности. Как сообщили ИА «Высота 102» в УФНС России по Волгоградской области, чтобы минимизировать неутешительные цифры, сотрудники налоговой службы проводят на территории региона уроки грамотности. Такие занятия посетили более 4 тысяч студентов из 73 учебных заведений. Представители инспекций подробно рассказывают учащимся о так называемых фирмах-однодневках - организациях, которые создаются на подставных лиц исключительно с целью уклонения от уплаты налогов. Безусловно, не с целью научить работать нечестно, а чтобы сообщить об ответственности, которую придется нести за подобные действия. В качестве профилактики налоговики также сообщают, что именно студенты, нуждающиеся в вознаграждении, нередко становятся невольными участниками чужих махинаций, хотя незнание не освобождает от суда: наказанием за подачу ложных сведений в инспекцию может стать ограничение свободы и арест. А кроме того, предоставленные персональные данные в дальнейшем многократно используются в различных мошеннических действиях.

Добавим, что за создание такой схемы ухода от налогов закон предусматривает до 3 лет лишения свободы. СУ СКР по Волгоградской области в 2016 году было возбуждено 111 таких уголовных дел, находилось в производстве 159, а завершено следствие по 60 уголовным делам.