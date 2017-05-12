После конфуза с регулярными прогулами заседаний члена избиркома Волгоградской области от ЛДПР партия решила вернуть на почетную должность «проверенного» человека. Как сообщает ИА «Высота 102», либерал-демократы предложили областной думе утвердить в качестве нового члена комиссии Елену Пудикову (на фото - слева), которая работала в прежнем созыве ИКВО с 2011 по 2016 годы.

Недавно член избиркома Волгоградской области с правом решающего голоса от ЛДПР Виктория Дмитриева (на фото - справа) спустя 5 месяцев после назначения написала заявление о сложении полномочий. В комиссии «потери бойца» особо не заметили, поскольку 27-летняя москвичка заседания избиркома все эти месяцы упорно игнорировала. Вероятно, из эксперимента с ротацией кадров в партии Владимира Жириновского сделали соответствующие выводы.

Свой злостный прогульщик есть и в Волгоградской городской думе. Все рекорды по непосещаемости думских заседаний бьет депутат Олег Булаев, избранный от КПСС. В Волгограде он не проживает, в городском собрании числится на непостоянной основе. В представительном органе лишь разводят руками – мол, управы на депутата-«невидимку» с точки зрения закона найти невозможно.

Заядлые прогульщики обнаружились и в Волгоградской областной думе. Так, в начале текущего года журналисты ИА «Высота 102» составили рейтинг посещаемости народными избранниками регпарламента. Всего четыре заседания из 13 в прошлом году почтил своим присутствием единоросс Гасан Набиев, ранее покинувший пост генерального директора ООО «Газпром Трансгаз Волгоград». На втором месте в антирейтинге - Алексей Михеев, представитель «Справедливой России» и сын подсудимого экс-депутата Госдумы Олега Михеева, объявленного в федеральный розыск. Михеева-младшего видели в зале заседаний регпарламента в 2016 году на семи заседаниях из 13-ти.