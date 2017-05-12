В Волгограде троих строителей гостиницы приговорили к длительным срокам за убийство коллеги

С участием присяжных заседателей в Волгоградском облсуде завершился процесс по делу об убийстве 29-летнего жителя города Волжского, который работал на стройке. Виновными в преступлении признаны его коллеги-строители: Аширову, Сидоркину и Войнову назначено от 15,5 до 17 лет колонии строгого режима, сообщили ИА «Высота 102» в облсуде. По материалам следствия и суда, все четверо работали на строительстве гостиницы и вечером 11 декабря 2015 года решили отметить окончание дня в кафе. Между ними произошел конфликт, поскольку 29-летний мужчина сделал своим коллегам замечание. Те избили его, скрутили и вывезли в багажнике легковушки на остров Зеленый. Там Аширов сообщил, что мужчину надо обязательно убить, иначе тот сообщит о травмах в полицию. В результате ему нанесли 15 ударов ножом. Суд принял решение о наказании в зависимости от роли каждого в совершенном преступлении. Обвинение поддерживалось прокуратурой Волгоградской области. Отметим, что также частично был удовлетворен гражданский иск потерпевшей о взыскании материального ущерба и компенсации морального вреда.