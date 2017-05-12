В Волгоградской области в этом году обанкротились пять застройщиков





В отношении восьми строительных компаний, которые возводили жилые дома на территории Волгоградской области, возбуждены дела о банкротстве. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные госстройнадзора по Волгоградской области, уже в этом году было открыто конкурсное производство или введена процедура наблюдения в отношении пяти застройщиков – ООО «Авто-С», ООО «ВСК», ЖСК «79/23», ООО «АхтубаСити-Парк» и ООО «Квартстрой ВГ». В прошлом году фигурантами дел о банкротстве стали ЗАО «Юниж-Строй», ЗАО «СК Волго-Строй-Инвест» и ООО «Стройкат».

По официальным данным, сегодня в Волгоградской области насчитывается около 3 тысяч обманутых дольщиков – граждан, которые вложили средства в строящееся жилье, однако в результате его не получили из-за остановки строек. Впрочем, по другим данным, обманутых дольщиков – гораздо больше. Так, только тех, кто до сих пор не может получить квартиры в жилом комплексе "Парк «Европейский» - около двух тысяч человек. Несостоявшиеся новоселы больше года выходили на митинги и требовали от правоохранителей и властей расследования деятельности компании «Квартстрой». Лишь на днях стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении застройщиков жилого комплекса «Парка «Европейский», которые подозреваются в злоупотреблении полномочиями, повлекшими тяжкие последствия.



