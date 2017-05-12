Общественный совет при комитете культуры Волгоградской области устоял без «трех китов»





Общественный совет при комитете культуры Волгоградской области подвергли ротации. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на приказ комитета культуры за подписью председателя Владимира Попкова, новый состав совета, состоящий из 14 человек, обновился на две трети. Примечательно, что статуса общественных советников и контролеров лишились сразу два бывших руководящих члена совета – председатель коллегиального органа, художественный руководитель Волгоградского НЭТа Отар Джангишерашвили и заместитель совета Ефим Шустерман, заслуженный работник культуры России. Нет в обновленном списке общественного совета и еще одного «мастадонта» культурной сферы региона – худрука Волгоградского молодежного театра, заслуженного артиста России Владимира Бондаренко, который как и его коллеги, вошел в состав совещательного органа еще в 2015 году с легкой руки прежнего руководителя областного комитета культуры Виктора Гепфнера.

Вероятно, новый руководитель облкомкультуры взял курс на обновление совещательного органа, от которого ждет инициатив и «полезной» критики. Вице-губернатор Владимир Попков, как известно, руководит ведомством всего несколько месяцев, поэтому помощь общественного совета ему только придется в пору. Трезвого взгляда и непредвзятости в культурных вопросах руководство комитета культуры, вероятно и ожидает от нового состава общественного совета, в который, в том числе, вошли: Александр Баженов - директор ГБУК «Историко-этнографический и архитектурный музей-заповедник "Старая Сарепта», Андрей Белоножкин - адвокат Воронежской межтерриториальной коллегии адвокатов «Мейер. Яковлев и партнеры» (Волгоградский филиал), Юрий Голоднюк - художественный руководитель «Ансамбля Российского Казачества», Оксана Луконина - профессор кафедры истории и теории музыки Волгоградского государственного института искусств и культуры, Сергей Мордвинов - замдиректора по научно-музейной и образовательной деятельности музея-заповедника «Сталинградская битва», Наталия Семенова – солистка Волгоградской областной филармонии, Сергей Симушин – актер Волгоградского Нового экспериментального театра и др. Председатель нового состава общественного совета и его заместитель на первом заседании путем голосования утвердят сами члены коллегиального органа.



