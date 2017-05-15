В Средней Ахтубе Волгоградской области для жителей аварийных домов покупают квартиры

Около тридцати квартир для жителей нескольких аварийных домов в рабочем поселке Средней Ахтубы Волгоградской области будут приобретены в рамках федеральной программы. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, минимальная цена одной квартиры – около полумиллиона рублей, максимальная – около 1,8 миллиона рублей. Жилье для переселенцев обойдется почти в 30 миллионов рублей. Такой способ расселения жильцов, напоминает информагентство, был выбран чиновниками после того, как по их утверждению, подрядчик сорвал сроки строительства дома для данной категории населения в рамках реализации программы переселения из аварийного жилья. Между тем, напомним, ООО «Нова», которое должно было построить дом в рабочем поселке, обратилось в арбитражный суд Волгоградской области с иском к ГКУ «Управление капитального строительства» о признании недействительным решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта и взыскании штрафа, убытков. В иске указывается, что компания не могла приступить к строительству дома, так как заказчик не предоставил подрядчику правоустанавливающие документы на земельный участок и технические условия по электроснабжению и газоснабжению. Понесенные убытки фирма «Нова» оценила почти в 1,5 миллиона рублей.



