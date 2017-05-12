



Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы в Волгограде возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма из-за публикации в сообществе в поддержку оппозиционного политика обработанной в фотошопе фотографии скульптуры "Родина-мать зовет!", на которой у памятника зеленые, как от зеленки, лицо и рука, сообщил в пятницу глава избирательной кампании Навального Леонид Волков. "У нашего координатора в Волгограде Алексея Волкова дома обыск — по уголовному делу (!) о зеленке и фотошопе!", - написал он в твиттере. Волков напомнил, что "какой-то волонтер запостил глупую картинку, мы извинились и удалили." По его словам, дело возбуждено по п.3. ст.354.1 УК РФ. Максимальное наказание за это преступление - год исправительных работ. 24 марта перед открытием штаба Навального в Волгограде его сторонники выложили в соцсети обработанную в фотошопе фотографию "Родины-матери" с раскрашенным зеленой краской лицом и рукой. После этого группа жителей города потребовала у оппозиционера извинений, перед его штабом произошла потасовка. Позднее обработанное фото было удалено из официального паблика сторонников Навального, был написан пост с извинениями.

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