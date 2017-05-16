Суд не нашел виновников поломки машины после наезда на открытый люк на улице Волгограда





Фиаско закончилась попытка автовладельца взыскать причиненный машине ущерб в результате наезда транспортного средства на открытый колодезный люк. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение арбитражного суда, оказалось, что ни комитет дорожного хозяйства, благоустройства и окружающей среды администрации Волгограда, ни МУП «Водоканал» не отвечают за состояние ливневой сети. А значит, по мнению суда, иск был подан не ответственным за содержание ливневки организациям. Такое решение суда оставило внакладе владельца авто BMW 33ixDrive, который в июне прошлого года совершил наезд на машине на открытый колодезный люк на участке дороги по ул. Набережная 62-ой армии и пересечении с улицой 7-Гвардейской дивизии в сторону ул. Комсомольской. В результате наезда авто получило механические повреждения. Стоимость восстановительного ремонта с учетом износа запчастей составила почти 400 тысяч рублей. Однако доказать, что именно «Водоканал» и комитет несут ответственность за состояние ливневой канализации, автолюбитель не смог. Так, суд установил, что содержать сети ливневой канализации должны эксплуатирующие организации. Однако таковой организации не оказалось – ливневка, по сути, остается в настоящее время бесхозной. Это обстоятельство не помешало суду отказать в удовлетворении иска автовладельца. Мало того, теперь он понесет дополнительные расходы – суд обязал его оплатить экспертизу повреждений авто в размере 24 тысяч рублей. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.



