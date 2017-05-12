Волгоград и «берег турецкий» соединят регулярные авиарейсы





Регулярные рейсы в Стамбул из аэропорта Волгограда в обозримом будущем может начать выполнять один из крупнейших мировых перевозчиков, сообщает ИА «Высота 102». О том, что проводящаяся сейчас к ЧМ – 2018 масштабная реконструкция волгоградского аэропорта открывает широкие перспективы для сотрудничества с ведущими иностранными компаниями, заявил губернатор области Андрей Бочаров. «Мы ведем сегодня переговоры. И одно из направлений – турецкое. Турция – это не только хороший пляжный отдых, но это еще важный и актуальный межконтинентальный пересадочный «хаб». Если напрямую из Волгограда будет возможность переезжать людям в любую страну мира, то мы еще увеличим пассажиропоток», - сказал Андрей Бочаров в ходе общения с журналистами, после осмотра введенных в эксплуатацию и строящихся объектов аэропорта Волгограда. «Думаю, что в ближайшем будущем у нас будут запущены регулярные авиарейсы в Стамбул, являющийся всемирным пересадочным узлом», - выразил уверенность глава региона.





Как сообщалось ранее, реконструкция аэропорта и строительство новых пассажирских терминалов входит в программу подготовки Волгограда к проведению матчей чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Первый этап реконструкции выполнен в полном объеме в 2016 году, второй будет завершен к маю 2018 года, третий — после завершения ЧМ. В конечном итоге волгоградский аэропорт должен преобразоваться в современный транспортно-пересадочный узел федерального значения, который объединит возможности авиационного, железнодорожного и автотранспорта.



