В Волгограде бизнесмен совершил покушение на убийство лжецелительницы

В качестве мести за неудавшуюся жизнь 60-летний житель Волгограда решил убить 59-летнюю лжецелительницу из Краснооктябрьского района. Он нанес ей 12 ударов ножом, но женщина выжила и сейчас находится в реанимации.

Как сообщил ИА «Высота 102» замруководителя райотдела СУ СКР по Волгоградской области Владимир Суров, знакомство бизнесмена и его жертвы состоялось в 1997 году, когда у коммерсанта не заладились дела. Она всячески "помогала" мужчине, совершала заговоры, утверждала, что снимает порчи и вскоре у него все наладится. Он помогал ей материально и ждал лучшей жизни до 2006 года, но чуда не происходило, и он решил порвать все отношения с целительницей, осознавая, что она не принесет ему добра. Та в ответ сообщила, что действие черной магии просто так не проходит, и его отказ от ее услуг только усугубит ситуацию. В 2015 году, когда мужчина лишился последних денег, друзей, а домашние животные стали умирать один за одним, он понял, кто во всем виноват. Заложив под деньги приятеля свою квартиру и спустив их на неудачный проект, в своих намерениях бизнесмен утвердился окончательно. Несколько раз он приезжал к дому женщины, проверить, на прежнем ли месте она живет. А накануне взял с собой охотничий нож. Подозреваемый зашел в комнату, где жертва лежала на кровати, вонзил в нее нож 12 раз, вызвал такси и приехал в отдел полиции. Женщина, несмотря на множественные травмы, сумела позвать на помощь соседей, которые вызвали «скорую». Решается вопрос о мере пресечения.