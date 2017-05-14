В отношении бывшего начальника отделения дознания отдела полиции Центрального района Волгограда Марины Евдокимовой вынесен приговор. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на акт, опубликованный на сайте суда, майор признана виновной в получении взятки и сокрытии официальных документов, ей назначено 3 года 1 месяц колонии общего режима со штрафом в 600 тысяч рублей. В качестве дополнительного наказания — лишение права занимать должности в органах власти в течение 3 лет. По решению суда Евдокимова получила отсрочку отбывания наказания в колонии до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.

Как доказано в суде, в сентябре 2016 года к ней обратился знакомый Андрей Антипов по вопросу непривлечения к уголовной ответственности Алексея Бури . В районном отделе полиции в отношении Бури имелись два заявления от потерпевших о причинении им легкого вреда здоровью. При этом Евдокимова, получив соответствующие материалы, не организовала проведение процессуальной проверки в отношении Бури по одному из них, за что получила от Антипова 30 тысяч рублей.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области и СБ ГУ МВД России по области. Предварительное расследование проводилось региональным СУ СК России. Вину в инкриминируемом деянии Евдокимова признала в полном объеме. Решение суд принял в особом порядке. По информации «Высоты 102», приговор сторонами не обжаловался и вступил в силу.

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