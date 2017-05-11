Смотрите сегодня в программе: на летном поле международного аэропорта Волгограда к ЧМ - 2018 построили и ввели в эксплуатацию первую очередь современной рулежной дорожки. Суд вынес приговор: виновным в гибели рабочего на площадке реконструкции здания волгоградского ДЮЦ признали начальника строительного участка. О ликвидации Ворошиловского рынка Волгограда речи не идет : в администрации города ответили на вопросы обеспокоенных за судьбу своего бизнеса предпринимателей. Да будет свет ! : строители футбольного стадиона «Волгоград Арена» начали установку постоянных мачт освещения.







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