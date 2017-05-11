



Глава администрации Волгограда Виталий Лихачев задекларировал в 2016 году доход в сумме 10,6 млн рублей. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на декларацию. По сравнению с предыдущим годом, заработок сити-менеджера вырос на 4,6 млн рублей. В собственности у Лихачева – доля в земельном участке площадью 1,7 тысячи квадратных метров. Еще одним наделом размером 2,4 тысячи квадратов он владеет на правах единственного собственника. Также Виталий Викторович является хозяином дачного дома площадью 234 квадратных метра и квартиры (84 кв.м). Примечательно, что глава администрации частично (17/21) владеет зданием некоего магазина площадью свыше 1,1 тысячи квадратных метров. Из транспортных средств у руководителя города – только моторная лодка и автоприцеп. Автомобилей в семье Лихачева, согласно официальной справке, вообще нет.

Жена главы администрации города-героя оказалась заметно состоятельнее мужа. Она задекларировала 16,9 млн рублей дохода, что на 7,2 млн рублей больше, чем годом ранее. В ее собственности 4 земельных участка, жилой дом, а также доли в квартире и нежилом помещении.

Для сравнения: глава Волгограда Андрей Косолапов в 2016 году задекларировал 5,7 млн рублей, его жена - 400 тысяч рублей. Губернатор Андрей Бочаров заработал в прошлом году 4,6 млн рублей, его супруга - 23,5 млн.