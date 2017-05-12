Предприятия Волгоградской области увеличивают долги по зарплате своим работникам

Просроченная задолженность по заработной плате в Волгоградской области в мае 2017 года, хоть и незначительно, но увеличилась по сравнению с апрелем, на 185 тыс. рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Волгоградстата, если в прошлом месяце задолженность в регионе на первое апреля составила 22 млн 172 тыс. рублей, то на 1 мая – 22 млн 357 тыс. Как констатируют в Волгоградстате, по области региону численность работающих в сельском хозяйстве, обрабатывающих производствах, строительстве не изменилась по отношению к прошлому месяцу и составила 1 тыс. 185 человек.

В Волгограде основными должниками остаются ОАО «Завод ЖБИ и конструкций»: зарплату здесь ждут 475 работников, а общий долг предприятия составил 5 млн 264 тыс. рублей; ООО «Волгоградский завод спецмашиностроения», долг которого в мае остался на прежнем уровне - 466 тыс. руб.; ОАО «Волгоградавтомост» - 37 тыс. рублей. Всего задолженность по зарплате в мае по Волгограду составила 5 млн 767 тыс. рублей.

Должником в Волжском по-прежнему значится ООО «Изобуд-Юг». Сумма долга данного предприятия - 1 млн 269 тыс. руб. - не изменилась и по сравнению с апрелем. В Городище - ОАО «Волгоградский бройлер» - долг на 1 мая составил, как и в апреле, 14 млн 391тыс. рублей.



