Начальник главного управления МЧС России по Волгоградской области отчитался о доходах и расходах за 2016 год. Как передает ИА «Высота 102», Олег Гребенюк заработал в прошлом году 1,5 миллиона рублей, в собственности семьи главного спасателя — земельный участок площадью 535 кв.м. Также он с супругой напополам владеют домом в 185 кв.м. У жены задекларирован гараж, а сумма ее доходов — 738 тысяч рублей. Генерал-майору не принадлежит какой-либо автотранспорт, а вот супруга указала, что у нее есть «Тойота RAV4».

Опубликовал обязательные сведения также руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Волгоградской области Михаил Музраев. Он задекларировал за 2016 год доход в размере 2,7 млн рублей. В собственности главы ведомства находится автомобиль «Mitsubishi», а также одна пятая доля дома площадью в 555 кв.м. По такой же части жилья принадлежит его супруге и несовершеннолетнему ребенку, как и в случае с земельным участком общей площадью 1203 кв.м. За прошлый год супруга руководителя СУ СК РФ по Волгоградской области заработала 1 млн рублей.