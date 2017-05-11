Депутаты Волгоградской гордумы рассекретили свои кошельки и владения





Самым обеспеченным депутатом Волгоградской городской думы по итогам 2016 года стал директор производственного предприятия «ВНИИТМАШ» Андрей Гимбатов, заработавший почти 25 млн рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованные сегодня на сайте представительного собрания декларации, вторым по размеру годового заработка среди нардепов является Валерий Могильный, который за минувший год получил получил 20,6 млн рублей. На третьем месте – фигурант уголовного дела, находящийся под арестом, Евгений Щур. Он задекларировал 17, 5 млн рублей. Его коллега по бизнесу и также обвиняемый в многомиллионном мошенничестве с автостраховками Алексей Зверев показал 16,3 млн рублей дохода. В числе самых обеспеченных «слуг народа» в гордуме с доходом свыше 10 млн рублей также – Александр Егунов (11,3 млн рублей), Дмитрий Дильман (10,3 млн рублей). Самая богатая дама в Волгоградской гордуме – Ольга Толоконникова, заработавшая в прошлом году свыше 13 млн рублей. Самый скромный заработок - у депутата-«невидимки» от КПСС Олега Булаева (400 тысяч рублей), который с момента избрания в сентябре 2013 году так и не появился на думских заседаниях.





Глава Волгограда Андрей Косолапов в 2016 году утроил свои доходы, которые составили почти 5,7 млн рублей. Значительная прибавка к семейному бюджету руководителя городской думы, вероятно, связана с продажей двух легковых авто – «Hyundai genesis» и «Toyota Land Cruiser 200». В список недвижимого имущества депутата по сравнению с прошлым годом поправок не внесено. Андрей Владимирович по-прежнему владеет двумя небольшими квартирами, зданием аптеки и земельным участком под ней, а также катером. А вот супруга руководителя города в 2016 году значительно потеряла в заработке: если в 2015 году ее доход показал резкий пятикратный рост до 2,5 млн рублей, то в 2016 году все вернулось на круги своя и сумма ее заработка составила менее 400 тысяч рублей. Снижение доходов, однако, не помешало жене народного избранника стать владелицей еще одного земельного участка площадью 551 квадратный метр. Ранее в собственности жены Косолапова был только один дачный участок размером 7 соток и дом на его территории. В автопарке супруги главы города изменений не произошло: как и год назад, в декларации указаны «Mercedes-Benz GLC 250D» и «ГАЗ-3302» с бортовой платформой.





Одно, но любопытное, изменение произошло в декларации заместителя главы Волгограда, лидера фракции партии «Единая Россия» Алексея Волоцкова. Доходы депутата и его супруги за год практически не изменились, но в списке имущества все-таки прибавка произошла. Так, нежилое помещение площадью 56 квадратных метров, которое числилось в декларации 2015 года, в 2016 году удвоилось. Теперь его квадратура составляет 106 квадратных метров. В прошлом году Волоцков заработал 1,3 млн рублей, а его супруга - 82 тысячи рублей.

Декларация Владлена Колесникова, заместителя главы Волгограда, руководителя региональной общественной приемной лидера партии «Единая Россия», выглядит один в один с прошлогодней за исключением одного «но». Состоятельная супруга единоросса за прошлый год потеряла в доходах 3 млн рублей. Однако и без того ее заработок более чем солидный – свыше 28 млн рублей. На месте и вся недвижимость депутатской жены. Это и пять земельных наделов, и участок автодороги, и две квартиры, и пара престижных иномарок.





Интерес для общественности может представлять финансовое состояние семьи Алексея Зверева, который с декабря 2016 года арестован и обвиняется в многомиллионной афере с автострахованием. Заработок депутата-коммерсанта в прошлом году увеличился на 2 млн рублей и составил 16,2 млн рублей. Согласно декларации нардепа, за отчетный период он ничего не продавал, но, тем не менее, из перечня его владений исчезли одна из двух квартир площадью 100 квадратных метров, а также автомобили «Mercedes-Benz S 500» и микроавтобус «ГАЗ-322132». С доходами жены фигуранта уголовного дела по-прежнему более, чем все в порядке: в 2016 году она заработала почти также, как и год назад – свыше 48 млн рублей. Не досчиталась жена Зверева в прошлом году двух нежилых помещений. Теперь в ее собственности только 31 объект.

Коллега по бизнесу Алексея Зверева депутат Евгений Щур, который также находится в СИЗО, в прошлом году задекларировал 17 млн рублей дохода. Однако в отличие от товарища никакого имущества у обвиняемого в мошенничестве «слуги народа» нет.

Удачным выдался 2016 год для депутата-предпринимателя Леонида Семергея, который благодаря накоплениям обзавелся земельным участком, зданием и двумя легковыми автомобилями – «Toyota Rav4» и «BMW 730d xDrive». Сумма его годового заработка составила 7,6 млн рублей. Всего в списке нежилой недвижимости Семергея – 5 помещений и два гаражных бокса.





Депутата Андрея Таева можно поздравить с появлением ипотеки, которая позволила ему приобрести квартиру площадью 57 квадратных метров при годовом доходе в 1,4 млн рублей.

В собственности самого состоятельного городского депутата Андрея Гимбатова, директора научно-исследовательского института технологии машиностроения, - 3 земельных участка и 9 сооружений. Из транспортных средств он задекларировал автомобили «Toyota Alphard», УАЗ-3303019, а также МАЗ-500. У супруги нардепа, матери четырех детей, нулевой доход, при этом она имеет квартиру, дом, а также люксовую иномарку.

Депутат Михаил Девятов, ранее имевший отношение к фирме «Аспект», получающей многочисленные заказы на дорожную разметку, заработал в прошлом году около 2 миллионов рублей. В декларации депутата указана недвижимость в виде земельного участка, дома, гаража, летней кухни. У жены депутата доход составил около 1,5 миллиона рублей. Она задекларировала иномарку MERCEDES-BENZ ML 300 4 MATIC.

Экзотическое транспортное средство – трубоукладчик – имеется в собственности у депутата Дмитрия Дильмана. Это – вдобавок к 9 земельным участкам, дому, двум садовым домикам, летней кухне, квартире, двум гаражам, двум нежилым зданиям. Годовой доход Дмитрия Дильмана составил более 10 миллионов рублей. Вполне могло хватить на хорошую машину для жены – «AUDI Q7».





У директора Волгоградского краеведческого музея Ирины Каревой годовой доход составил около 1,2 миллиона рублей. Она владеет участком, домом, квартирой и автомобилем BMW X1 ХDrive281.

Депутат Сергей Коновалов задекларировал доход всего в 1,2 миллиона рублей, но зато он имеет 7 земельных участков, еще 2 есть у его супруги. Как и в прошлом году, он владеет также автодорогой – 1/21 частью от 14782,1 кв.м.

А вот депутат Волгоградской гордумы Дмитрий Крылов по итогам 2016 года потерял в доходах. Если в 2015 году он заработал почти 13 миллионов рублей, то в 2016 году – всего около 8,5 миллиона рублей. Из недвижимости на правах собственности у него ничего нет – только квартира в пользовании. Из транспортных средств – маломерное судно и два автоприцепа в качестве индивидуальной собственности. Из декларации за прошлый год пропал автомобиль Ланд Ровер Рендж Ровер, который депутат указал в декларации за 2015 год. А вот у супруги депутата ничего не изменилось – нулевой доход, отсутствие какой-либо недвижимости или транспортных средств на правах собственности, лишь квартира в пользовании.





Коммунист Николай Курбатов, который ранее публично сетовал на то, что пока сидит на заседаниях, то упускает доход как индивидуальный предприниматель, задекларировал 1,5 млн рублей дохода. В его владении — половина квартиры в 59 квадратных метров, два автомобиля «Renault», в пользовании — два офиса общей площадью 140 квадратов.

Коллега Курбатова по думе и по партии Елена Мелихова, чья фамилия ранее звучала в скандальной истории с требованием родителей воспитанников спортшколы №4 уволить ее с должности директора за некомпетентность, заработала 935 тысяч рублей.

Представитель округа №21, избранный также от КПРФ, Валерий Могильный, которому нередко приписывают негласный контроль над управляющими компаниями в Красноармейском районе, отчитался о доходе в сумме 20,6 млн рублей. Из недвижимости — 15 земельных участков от 642 до 2,5 млн квадратных метров. Могильный является владельцем трех домов площадью от 48 до 715 квадратов и трех нежилых помещений. Богатым у депутата оказался и автопарк — 3 грузовика, 3 иномарки, включая «LEXUS GX460», УАЗ и автофургон, а также 14 единиц специальной техники — тракторы, экскаваторы, зерноуборочные комбайны. Кроме того, в пользовании коммуниста есть квартира и гараж. Его супруга в 2016 году заработала 6,9 млн рублей. Ей принадлежит земельный участок, доля в квартире, нежилое помещение и гараж. В отличие от мужа она предпочла иметь в автопарке только «LEXUS RX350» и «Mazda3».

Председатель комитета по бюджету и налогам Александр Мордвинцев, беспартийный член фракции «Единая «Россия», заработал 3,5 млн рублей. Во владении у него — 9 соток земли и «Toyota Camry». Недвижимости у депутата не оказалось, зато в пользовании обозначены два ограждения из заборных железобетонных секций. Супруга обозначила в качестве дохода за год 4,5 млн рублей, задекларировала 106 (!) земельных участков на территории России, три жилых дома, столько же квартир и нежилое одноэтажное здание. Из автомобилей - «Audi Q5» и «Nissan Murano».



