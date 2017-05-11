В Волгоградской области работнику тыла через суд присвоили статус ветерана Великой Отечественной войны

Добавим, что согласно законодательству ветеранами Великой Отечественной войны, в том числе, признаются лица, проработавшие в тылу с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев.

В Даниловском районе прокуратура встала на защиту прав 85-летнего Александра Григорьевича Еременко, и через судебное разбирательство он получил статус ветерана Великой Отечественной войны. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева, в марте 2017 года Александр Григорьевич обратился в ГКУ «Центр социальной защиты населения по Даниловскому району» с заявлением об оказании услуги «Выдача удостоверения о праве на льготы как труженику тыла». Однако учреждение отказало: якобы ввиду отсутствия документов, подтверждающих факт его работы в тылу в период войны. При этом орган соцзащиты счел, что предоставленная заявителем справка из пенсионного фонда, подтверждающая факт его работы в тылу, не является основанием для выдачи удостоверения ветерана. Прокуратура провела проверку доводов и обратилась в защиту Еременко в суд, который в результате удовлетворил требование надзорного органа о 30-дневном сроке выдачи ветерану соответствующего документа.