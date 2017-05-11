Предпринимателям Ворошиловского рынка в Волгограде объяснили, что у них есть будущее

Сегодня на встрече с предпринимателями, работающими на Ворошиловском рынке Волгограда, руководитель департамента администрации Волгограда Евгений Усков объяснил позицию мэрии по ситуации, связанной с ликвидацией муниципального унитарного предприятия МУП «Рынок оптово-розничной торговли» путем присоединения его к МУП «Центральный рынок».

Прежде всего, как заявил Усков, ни о какой ликвидации самого рынка и уничтожении бизнеса речи не идет. Ликвидация МУПа не означает закрытия рынка. Все, кто сегодня работает на этой торговой точке, останутся на своих местах и будут продолжать работу. После выхода постановления об объединении двух муниципальных предприятий договоры с торгующими на рынке предпринимателями будут перезаключены, и все смогут продолжить работу и далее.

Тем не менее Светлана Волгина, которая работает на данной торговой точке уже 14 лет, выразила обеспокоенность и самим объединением двух рынков, и судьбой «человека, который очень много сделал для развития Ворошиловского рынка, а его снимают».

Журналисты поинтересовались, о ком идет речь. Выяснилось, что о директоре рынка Леониде Семергее (старшем – прим.ред.).





Присутствующая на встрече уполномоченный по правам предпринимателей Волгоградской области Ольга Устинова, обращаясь к представителям инициативной группы, поинтересовалась: «Так вас волнует судьба Семергея или ваша судьба?». Выяснилось, что больше волнует все-таки судьба собственная. Однако Евгений Усков ответил, что решение кадровых вопросов – прерогатива администрации Волгограда. Но со сменой директора, который будет скоро назначен, условия работы не ухудшатся, а скорее, наоборот.

«Но мы все сидим на мешках, у нас нет гарантий, что мы останемся здесь, - вступила в беседу предприниматель Елена Оленичева. - Нам со всех сторон перекрывают кислород, проблемы с парковкой, переносом транспортной остановки».

Предприниматели также подчеркивали, что основная продукция, которой они торгуют на рынке, - от местного производителя, и если рынок действительно закроют, волгоградцы больше нигде не смогут приобрести такие качественные продукты. В ответ на это Ольга Устинова заявила, что если рынок ориентирован на местного производителя, - это замечательно. Но она располагает другой информацией. К ней обращаются фермеры, которые и сами не могут стать на рынок, потому что их туда просто не пускают, и не могут сдать на реализацию выращенную продукцию. В любом случае, пришли к общему мнению присутствующие, с этим тоже надо будет разбираться.

Предприниматели выразили также недоумение и по поводу неудовлетворительной работы рынка, о которой ранее заявляли чиновники, напомнив, что прибыль Ворошиловского МУПа только за прошлый год составила около 6 млн рублей. Но руководитель департамента муниципального имущества Ирина Кондратенко привела данные налоговой инспекции, озвучив цифру в 170 тыс. рублей. «Балансовая комиссия, - подчеркнула она - оперировала именно этими цифрами. Поэтому справедливо задать вопрос о прибыли сегодняшнему руководству рынка или главному бухгалтеру».

Надо сказать, что беседа в форме вопросов и ответов продолжалась около часа. В результате представителям бизнеса заявили, что никто из предпринимателей в их правах не будет ущемлен. Кроме того, - подчеркнул Усков, - власти всегда открыты для диалога, а ближайший состоится уже в первых числах июня.

Подробности встречи – в материале информагентства.