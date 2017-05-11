В аэропорту Волгограда к ЧМ-2018 открыли современную рулежную дорожку





Первая очередь современной рулежной дорожки, которая соединяет между собой элементы летного поля, введена в эксплуатацию в аэропорту Волгограда. Как сообщает корр. ИА "Высота 102", работы выполнены в рамках масштабной реконструкции воздушных ворот Волгограда к чемпионату мира по футболу 2018 года. Сегодня на новую дорожку впервые вырулил самолет, приземлившийся в аэропорту. За этим действом наблюдали губернатор Андрей Бочаров, гендиректор ОАО "Международный аэропорт Волгоград" Сергей Дмитриев, глава администрации Волгограда Виталий Лихачев и многочисленные журналисты местных СМИ. Затем все смогли осмотреть объекты, которые уже сданы в эксплуатацию или еще строятся. Так, в настоящее время продолжается строительство второй очереди рулежной дорожки, а также перрона для самолетов. Обновляются инженерные коммуникации, в том числе монтируется светосигнальное оборудование по III категории ИКАО, что позволит принимать самолеты даже в неблагоприятных погодных условиях. В работах, которые должны быть завершены в ноябре 2017 года, задействованы 420 человек и 122 единицы спецтехники. В аэропорту также возводится новый пассажирский терминал "В" для обслуживания российских авиалиний. Его планируют построить и открыть в апреле 2018 года.



