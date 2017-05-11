



В Волгограде вступило в силу решение по уголовному делу в отношении начальника участка строительного поезда филиала ОАО «Приволжтрансстрой» Сластилова, который признан виновным в гибели рабочего, задействованного на реконструкции здания детско-юношеского центра (ДЮЦ). Напомним, трагедия произошла в августе прошлого года на улице Краснознаменской. Сластилову назначено 2 года условно, что пытались оспорить адвокаты потерпевшей стороны. Однако, передает ИА «Высота 102» со ссылкой на определение облсуда, решение оставлено в силе.

Как установлено в Центральном районном суде Волгограда, 26-летний потерпевший спустился в траншею на глубину 4,5 метра для замеров на месте установки кольца ливневой канализации, где отсутствовали откосы по горизонтали. После этого, когда он возвращался обратно к лестнице, произошло внезапное обрушение траншеи, в результате чего полностью накрыло рабочего землей, а смерть наступила от асфиксии. Виновным в гибели рабочего суд признал начальника участка Сластилова. В соответствии с его должностной инструкцией, он является лицом, ответственным за соблюдение и создание безопасных для жизни и здоровья условий труда, несет ответственность за нарушение правил техники безопасности, контролирует их соблюдение.