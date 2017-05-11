Сады Придонья: «Растём для будущих побед!»





Профессиональные спортсмены и любители бега стали участниками марафона «Победа», генеральным партнером которого выступила компания «Сады Придонья». Поддерживать главные спортивные события страны – добрая традиция компании. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе, в массовом забеге приняла участие и команда «Садов Придонья» из 100 человек.





Перед дистанцией многочисленный хор сотрудников скандировал речёвку: «Садам Придонья» – 20 лет, растём для будущих побед!». В компании считают, что спорт воспитывает в человеке волю к победе, умение не пасовать перед трудностями, и всегда идти вперед.

Победители легкоатлетического забега и все участники детской дистанции были награждены кубками, грамотами, медалями и подарками от генерального партнера.





«Сегодня важно не только правильно тренироваться, но и качественно питаться, – отметил президент компании «Сады Придонья» Андрей Самохин. – Вот уже 20 лет Сады Придонья работают над здоровым образом жизни россиян, выпуская продукцию высокого качества. Мы с радостью поддерживаем тех, кто бросает себе вызов длиной в марафонскую дистанцию – 42 км, тех, кто находит баланс между жизнью и работой, ну и, конечно, детский спорт. Подрастающее поколение – наше будущее и очень важно, чтобы наши дети были здоровы».

В этом году мероприятие собрало свыше 500 человек со всей России и стран ближнего зарубежья. Помимо традиционной 42,2-километровой дистанции, участникам предложили попробовать свои силы на трассе длиной 21,1 км, 10 км, экидене (командная эстафета по 5 км), а также массовом и детском забегах на 1095 м.