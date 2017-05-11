В Волгограде провели реорганизацию троллейбусных маршрутов





С 15 мая в схеме движения троллейбусов в Волгограде произойдут важные изменения. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, троллейбусы №№ 9 и 12 начнут следовать по новым маршрутам. «Девятка» будет обслуживать микрорайон Тулака, а маршрут №12 более чем вдвое увеличит свою протяженность. При этом троллейбусы 1,8 и 8а прекратят свою работу, так как обновленные маршруты придут им на замену.

Троллейбусный маршрут №9, ранее следовавший от Спартановки до завода «Красный Октябрь» через Вторую Продольную магистраль, теперь будет работать в границах от Спартановки до площади имени Куйбышева. Данный маршрут стартует от конечной остановки «Ул. Грамши» в северной части города, затем в районе остановки «Школа №3» выйдет на Вторую Продольную, пройдет по улицам Ополченской, Еременко, затем по проспекту Металлургов – на проспект им. Ленина и далее по Первой Продольной магистрали до конечной остановки «Площадь имени Куйбышева» в Советском районе. Изменение позволит пассажирам электротранспорта проезжать без пересадок через пять районов города. Для сохранения интервальности движения (в часы пик 4-5 минут) троллейбусный маршрут усиливается дополнительными единицами транспорта.

Возможность без пересадок проехать через всю северную часть города, но уже по Первой Продольной получают пассажиры троллейбусного маршрута №12, протяженность которого значительно увеличивается благодаря совмещению с троллейбусным маршрутом №8. Обновленное направление соединяет конечные остановки «Детский центр» и «Спартановка». Интервал движения здесь также не изменится и составит 4-5 минут в часы пик.







