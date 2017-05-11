Волгоградские подростки заработают на патриотизме

В преддверии празднования 9 мая в центре занятости Волгограда в рамках реализации программы «Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» были трудоустроены подростки, которые приняли участие в оказании социальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны, а также в благоустройстве территорий, прилегающих к памятникам и мемориальным доскам. Как сообщили ИА «Высота 102» в госучреждении, в целях патриотического воспитания и в рамках празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, все трудоустроенные за счет субсидий областного бюджета несовершеннолетние граждане будут работать по следующим направлениям: организация работ по благоустройству, уборка воинских захоронений, мемориалов, памятников и обелисков воинской славы, улиц, названных в честь героев ВОВ, благоустройство прилегающих территорий; проведение мероприятий по оказанию социальных услуг ветеранам ВОВ, а также лицам, приравненным к ним; проведение мероприятий по сбору материалов для музеев, библиотек, «Книги памяти», школьных музеев «Боевой славы» и др.; подготовка и проведение праздничных мероприятий для ветеранов ВОВ (вечера, концерты, поздравления и др.). Основное трудоустройство несовершеннолетних в 2017 году ГКУ ЦЗН г.Волгограда планирует начать в конце мая 2017 года, уточнили в центре занятости.