Сегодня завершены поисковые мероприятия в рамках расследуемого уголовного дела об исчезновение приемного 4-летнего ребенка из семьи в Чернышковском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СКР по Волгоградской области, уже на первоначальном этапе расследования обстоятельств исчезновения мальчика у следователей возникли подозрения, что здесь не обошлось без криминала. Следственной группе удалось отыскать и извлечь останки ребенка.

В кратчайшие сроки будут назначены все необходимые судебные экспертизы. Специалистам предстоит установить истинную причину смерти ребенка, а также обстоятельства, предшествующие его гибели.