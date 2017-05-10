В Волгоградской области проверят все приемные семьи после похищения ребенка

Проверка всех 8,5 тыс. детей, находящихся в приемных семьях, начата в Волгоградской области после инцидента с похищением местной семейной парой 3-летнего мальчика из Ростовской области. Об этом ИА "Высота 102" сообщил корр. ТАСС Игорь Каленич, со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в Волгоградской области Нину Болдыреву. Она заверила, что проверка будет тотальной и поименной. По поручению губернатора все органы местного самоуправления обязаны выйти на местах в каждую приемную семью, увидеть каждого ребенка и составить соответствующий акт об условиях пребывания ребенка в семье - о его здоровье, как он живет, как учится и воспитывается. В настоящее время в Волгоградской области в приемных семьях, какой является семья, подозреваемая в похищении ребенка, воспитывается более 3 тыс. детей, около 1 тыс. - усыновлены, остальные - под опекой и попечительством. По словам Болдыревой, "ЧП с похищением ребенка семейной парой, у которых четверо приемных детей, показал, что "органы опеки и попечительства на местах свои обязанности исполняют формально". Сейчас трое приемных детей из семьи отобраны, они находятся в государственном учреждении. Скорее всего, им потребуется реабилитация. По словам Болдыревой, двое детей были переданы в эту семью в 2010 году, еще двое - в 2014 году. Омбудсмен не смогла уточнить пол детей и их точный возраст, а также где находится еще один ребенок, ранее переданный органами опеки в эту семью.





Дело о похищении





Напомним, многодетная семейная пара из Волгоградской области, подозреваемая в похищении трехлетнего мальчика в Ростовской области, утверждает, что он им понравился, и супруги решились на преступление для того, чтобы в будущем заняться его воспитанием. Во время допроса супруги пояснили, что 7 мая приехали на продуктовый рынок в город Морозовск Ростовской области за покупками. По данным СК, увидев на одной из улиц мальчика, муж и жена выбрали удобное место и время, распылили в лицо бабушке ребенка газ из баллончика и, посадив его в свой автомобиль, увезли в Волгоградскую область. Поздно вечером 8 мая ребенок был найден живым и здоровым, похитителей задержали. Уголовное дело возбуждено по статье 126 УК РФ "Похищение несовершеннолетнего, совершенное группой лиц".





Опекунов подозревают в убийстве





По информации официального представителя СКР Светланы Петренко, в настоящее время в отношении этой семейной пары расследуется еще одно уголовное дело, возбужденное по статье "убийство". Так, в ходе расследования обстоятельств похищения 3-летнего мальчика следователям стало известно, что у похитителей на воспитании находятся пятеро несовершеннолетних детей, из которых четверо являются приемными. В сентябре 2016 года один из их приемных детей бесследно исчез – четырехлетний мальчик играл в песочнице недалеко от дома, откуда якобы и пропал. При этом опекуны 8 месяцев не заявляли о случившемся в правоохранительные органы, но исправно получали причитающиеся выплаты. Сообщается, что у следствия имелись все основания полагать, что исчезновение приемного ребенка скорее всего носит криминальный характер. Подозрения пали на опекунов, которые в настоящее время допрашиваются по обстоятельствам смерти приемного ребенка. В настоящее время следственно-оперативная группа находится на месте предполагаемого захоронения потерпевшего, предпринимаются меры по отысканию останков ребенка.





Чиновников накажут





Кроме этого, следственными органами СК России по Волгоградской области уже возбуждено уголовное дело по факту халатности (ст.293 УК РФ) должностных лиц органов опеки и попечительства, передавших четверых детей на воспитание в приемную семью. В ходе расследования этого уголовного дела будут всесторонне изучены обстоятельства передачи детей в семью и дана правовая оценка действиям или бездействию конкретных должностных лиц органа опеки и попечительства, которые не проверяли условия жизни детей, а главное, не заметили длительное отсутствие четырехлетнего ребенка. По данным администрации региона, от исполнения служебных обязанностей уже отстранены начальник и консультант отдела образования, опеки и попечительства администрации Чернышковского района.



