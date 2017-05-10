Смотрите сегодня в программе: процесс возвращения исторического облика и перехода здания волгоградского ЦУМа в собственность региона сопровождается судебными разбирательствами. День Победы: почти 500 тысяч человек посетили в Волгограде праздничные мероприятия и места памяти героев Великой Отечественной войны. «Бессмертный полк»: самой народной и душевной акцией 9 мая в Волгограде стало шествие потомков победителей с портретами своих родственников, ковавших Победу. Ликвидация «Палласовского джамаата»: суд вынес приговоры пяти радикальным исламистам, которые пытались вербовать жителей Палласовки для участия в боевых действиях в Сирии.







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