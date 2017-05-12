|Аналитика
|12.05.2017 06:27
Волгоградская область вошла в ТОП-15 оптимистических регионов России
Финансовый университет при правительстве РФ рассчитал Индекс потребительских настроений за апрель, по результатам которого Волгоградская область вошла в ТОП-15 российских регионов с населением более 500 тыс. человек, отражающих уровень экономического оптимизма населения.
Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные исследования, область заняла 12 место с индексом настроений 2,2. Наибольшие значения Индекса Финансового университета отмечены в Севастополе – 3,1 балла, Саратовской - 3,0, Брянской и Пензенской – 2,8 баллов и Тамбовской областях – 2,7. Самые «низкие» экономические настроения зафиксированы в Красноярском и Алтайском краях, Иркутской, Кемеровской и Омской областях.
Как утверждают эксперты, в последние месяцы они увидели оживление российского рынка труда. Заметно выросло общее предложение вакансий, снизилось предложение рабочих мест с зарплатой ниже среднего, имеется заметный рост предложений в таких категориях-маркерах, как «водитель», «строитель», «официант» или «продавец». На рынке недвижимости в последнее время эксперты также зафиксировали «заметные признаки оживления, выражающиеся в повышении цен предлагаемых к продаже объектов – квартир и частных домов. Все это говорит о том, что в апреле продолжилось оживление российской экономики», - говорится в заключении экспертов.
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Сегодня на встрече с предпринимателями, работающими на Ворошиловском рынке Волгограда, руководитель департамента администрации Волгограда Евгений...
|Аналитика
|18.05.2017 20:00
Смотрите сегодня в программе: Волго - Ахтубинская пойма постепенно восстанавливается после периода многолетнего обезвоживания - работа по расчистке ериков на средства федеральной программы дает ощутимый результат. Вину не признают: трое фигурантов уголовного дела о взрыве газа, смерти людей и разрушении четырехэтажного дома в Советском районе Волгограда арестованы. Непрозрачно и подозрительно: в ходе расследовании причин трагедии на Университетском проспекте в Волгограде могут всплыть факты махинаций с оформлением земли и судебными решениями. Дом № 60 решено снести: владельцам квартир помогли забрать все, что можно и предложили сертификаты на покупку нового жилья. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого...
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|Культура
|18.05.2017 18:00
Интернациональная команда Российского университета дружбы народов прибывает в столицу российской провинции – город Урюпинск: 20 мая на центральной площади состоится концерт, в котором примут участие студенты из Конго, Бангладеш, Перу, Черногории, Ливана, Китая и многих других стран из Азии, Африки, Америки и Европы. Как сообщили ИА «Высота 102» в вузе, для иностранных студентов - это прекрасная возможность ближе познакомиться с культурной жизнью россиян, а для жителей города – уникальный шанс увидеть представителей практически всех уголков земного шара на одной сцене в центре родного города. На сегодняшний день в вузе обучаются более 30 тысяч студентов из...
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|Политика
|18.05.2017 17:59
В 38 раз сократились доходы вице-губернатора Волгоградской области Александра Сивакова за 2016 год по сравнению с предыдущим годом. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на декларацию о доходах чиновника, который также возглавляет комитет экономической политики и развития области, его заработок за прошлый год скатился с 53,3 млн рублей до 1,4 млн. В остальном изменений практически никаких. На месте – апартаменты в Болгарии (68 кв.м.), которыми владеет госслужащий, и квартира в России площадью в 77 кв.м., которой Сиваков только пользуется. Исчез из декларации полуприцеп ОДАЗ-885. У двоих несовершеннолетних детей чиновника собственности не было и нет. Напомним, по итогам декларационной кампании...
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|Общество
|18.05.2017 17:29
Прокуратурой Красноармейского района установлен факт наличия разрешения на хранение и ношение огнестрельного оружия у местного жителя, состоящего на соответствующем учете с синдромом зависимости от алкоголя. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Ольга Токарева, законодательством РФ запрещено выдавать лицензию на приобретение оружия лицам, страдающим психическими заболеваниями, алкоголизмом и наркоманией. По решению суда лицензия была аннулирована. Гражданин добровольно реализовал принадлежащее ему оружие через специализированный магазин. В адрес начальника отдела полиции судом вынесено частное определение о допущенных нарушениях требований законодательства по контролю за оборотом оружия.
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|Расследования
|18.05.2017 16:54
Суд Советского района Волгограда арестовал на два месяца Юраслава Бабаяна - владельца павильона, к которому незаконно тянули трубы водоснабжения от дома №60 по проспекту Университетскому. У следствия к нему накопилась масса вопросов, в том числе в целом по законности нахождения торговой точки на этом месте и несанкционированному подключению к коммуникациям. Как передает ИА «Высота 102», Бабаян-младший - один из трех фигурантов уголовного дела по факту взрыв газа в жилой четырехэтажке. На суде он пояснил, что ничего не знал о работах по подводу воды к павильону, рабочих не нанимал. Также он попросил применить к нему домашний арест, пояснив, что...
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|Расследования
|18.05.2017 16:38
Несколько минут назад суд Советского района Волгограда принял решение об аресте 80-летнего Юрия Бабаяна — отца владельца павильона «Сазан Карпыч». Как сообщает корр.ИА «Высота 102», на время следствия он будет находиться в СИЗО. Санкция статьи уголовного кодекса, по которой ведется расследование аппаратом СУ СКР по Волгоградской области, предусматривает до 10 лет лишения свободы. Именно Бабаян-старший договорился с рабочим Владимиром Лексункиным о том, чтобы сделать прокол возле дома №60 на проспекте Университетском для подведения к павильону воды. При проведении земляных работ и был поврежден газопровод. Свою вину в произошедшем 80-летний мужчина отрицает, перекладывая ее на рабочего, который копал траншею....
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|Расследования
|18.05.2017 16:25
Сегодня в суде Владимир Лексункин — рабочий, по вине которого произошло повреждение газопровода у дома №60 по проспекту Университетскому, - не признал свою вину. Об этом передает корр.ИА «Высота 102» из зала заседаний Советского районного суда. По ходатайству следователя он помещен под стражу на два месяца. На суде подозреваемый, который является отцом пятерых детей, заявил, что совершил административное правонарушение, но к взрыву не причастен, так как в момент ЧП находился в павильоне, а на месте работали газовики. Лексункин — один из трех фигурантов уголовного дела о взрыве газа в четырехэтажке, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Напомним, под...
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|Экономика
|18.05.2017 15:42
На прошедших накануне на Волжской ТЭЦ комплексных учениях федерального уровня были отработаны навыки ликвидации условной чрезвычайной ситуации, связанной с разливом нефтепродуктов на территории ТЭЦ. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», в ликвидации условного разлива мазута и его возгорании приняли участие собственные нештатные спасательные формирования ТЭЦ и профессионалы - пожарное подразделение 33 ПЧ 13 ОФПС ГУ МЧС России по Волгоградской области, МУ «Служба спасения Волгограда» и специализированное предприятие по обеспечению спецтехникой для ликвидации ЧС. Слаженность действий всех служб наблюдалась с первых же мгновений объявления нештатной ситуации. Стремительные совместные действия энергетиков и прибывших на место ЧС...
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|Происшествия
|18.05.2017 15:33 (Обновлено: 18.05.2017 17:41)
Дело о мошенничестве возбуждено по результатам прокурорской проверки в детской школе искусств №4 Центрального района Волгограда, сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева. Установлено, что в это учреждение по просьбе одного из его руководителей на должность костюмера была трудоустроена его дочь, которая фактически свои обязанности не выполняла. Несмотря на это руководством школы искусств согласовывались и утверждались табели учета рабочего времени, на основании которых указанному лицу с 2011 по май 2016 гг была начислена и выплачена заработная плата на сумму более 640 тыс рублей. Расследование уголовного дела проводится следственным отделом по Центральному району Волгограда СУ СК РФ...
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|Общество
|18.05.2017 15:24 (Обновлено: 18.05.2017 15:28)
Около полумиллиона рублей выделено из бюджета Волгограда для оформления муниципального транспорта в рамках продвижения принимающего матчи ЧМ-2018 города-организатора. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, исполнитель по заказу комитета по рекламе администрации Волгограда должен будет изготовить полотна на самоклеящейся пленке, которой в буквальном смысле слова «закутают» десять вагонов трамваев, включая борта, торцевые части, двери, стойки, крышу с частичным заходом на окна. "Чести" быть обклеенными к ЧМ-2018 удостоят 6 вагонов скоростного трамвая (3 единицы двухсоставного), 2 вагона по маршруту №10, 1 вагон по маршруту №4 и 1 вагон по маршруту №3.
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|Экономика
|18.05.2017 15:17
Арбитражный суд региона прекратил исполнение судебного решения о взыскании с мэрии Волгограда 32 млн рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на судебный акт, ожесточенная схватка участников процесса длилась в течение двух лет в различных инстанциях, которые с переменным успехом поддерживали то одну, то другую стороны. Изначально с иском к администрации Волгограда в декабре 2014 года выступал индивидуальный предприниматель Александр Ванин, который являлся собственником 67 линий уличного освещения в Кировском районе. За якобы незаконное пользование муниципалитетом частной собственности он потребовал от властей выплаты свыше трех десятков миллионов рублей. В апреле 2015 года иск предпринимателя был удовлетворен, а неоднократные попытки...
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|Газетный киоск
|18.05.2017 14:05
ПСКОВ, 18 мая — РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко, говоря о возможном ужесточении законодательства после взрыва бытового газа в жилом доме в Волгограде, заявила, что сперва необходимо дождаться результатов расследования, и заметила, что ни в одной стране мира еще не придумали, как в законе прописать меры по борьбе с головотяпством. В среду глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что намерен совместно с коллегами проанализировать законодательство и разобраться, необходимо ли ужесточить контроль за обеспечением безопасности эксплуатации газового оборудования в жилых домах в связи со случаями взрыва бытового газа. "Еще ни одно законодательство мира...
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|Общество
|18.05.2017 13:16
Застройщику гостиницы на Предмостной площади в центре Волгограда – ООО "Земля Профи" - не удалось оспорить штраф в размере 300 тысяч рублей, назначенный за нарушение строительных норм и проектной документации. Как сообщили ИА "Высота 102" в арбитраже, инспекция государственного строительного надзора Волгоградской области в ходе проверки соответствия выполненных работ проектной, нормативно-технической документации и техническим регламентам выявила нарушения по 8 позициям, некоторые были с пометкой "критические". У проверяющих возникли претензии к анкеровке свай в ростверках, к устройству свайных фундаментов, к устройству стоечных приставных лесов для монтажа витражей из алюминиевых композитных панелей и др. Выявлено, что некоторые виды работ выполняются...
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|Расследования
|18.05.2017 12:28 (Обновлено: 18.05.2017 14:37)
Процесс оформления в собственность земли и торгового павильона, владелец которого стал фигурантом дела о взрыве дома в Волгограде, досконально изучат в ходе расследования произошедшей 16 мая в Советском районе трагедии. Напомним, предприниматель, его отец, а также рабочий, который производил несанкционированное подключение киоска к водопроводу, в результате чего был поврежден газопровод, что могло стать причиной взрыва дома, сейчас задержаны. Как стало известно ИА «Высота 102», в частности, вопросы вызывает передача Юраславу Бабаяну, владельцу торгового павильона, земельного участка по адресу проспект Университетский, 64. Как выяснилось, ранее эта земля, которая входила в комплекс участка, где расположен отдел полиции Советского района, включая...
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|Общество
|18.05.2017 11:25 (Обновлено: 18.05.2017 12:13)
Жители дома №60 по проспекту Университетский в Волгограде, который был разрушен взрывом бытового газа 16 мая, получат сертификаты на квартиры. Об этом сообщает корреспондент ИА «Высота 102» по итогам заседания оперативного штаба. Выдача сертификатов продлится до 1 декабря этого года. Как стало известно информагентству, власти уже присматривают свободные квартиры в имеющихся новостройках и уже построенных жилых комплексах. Ранее, напомним, дом был признан непригодным для проживания, в ближайшее время его снесут.
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18 мая 17:59
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