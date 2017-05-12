Волгоградская область вошла в ТОП-15 оптимистических регионов России





Финансовый университет при правительстве РФ рассчитал Индекс потребительских настроений за апрель, по результатам которого Волгоградская область вошла в ТОП-15 российских регионов с населением более 500 тыс. человек, отражающих уровень экономического оптимизма населения.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные исследования, область заняла 12 место с индексом настроений 2,2. Наибольшие значения Индекса Финансового университета отмечены в Севастополе – 3,1 балла, Саратовской - 3,0, Брянской и Пензенской – 2,8 баллов и Тамбовской областях – 2,7. Самые «низкие» экономические настроения зафиксированы в Красноярском и Алтайском краях, Иркутской, Кемеровской и Омской областях.

Как утверждают эксперты, в последние месяцы они увидели оживление российского рынка труда. Заметно выросло общее предложение вакансий, снизилось предложение рабочих мест с зарплатой ниже среднего, имеется заметный рост предложений в таких категориях-маркерах, как «водитель», «строитель», «официант» или «продавец». На рынке недвижимости в последнее время эксперты также зафиксировали «заметные признаки оживления, выражающиеся в повышении цен предлагаемых к продаже объектов – квартир и частных домов. Все это говорит о том, что в апреле продолжилось оживление российской экономики», - говорится в заключении экспертов.