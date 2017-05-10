В Волгограде мельницу Гергардта озарили новые световые эффекты









Мельница Гергардта, входящая в архитектурный комплекс музея-панорамы «Сталинградская битва», к Дню Победы получила необычную подсветку. Теперь в вечерние часы здание будто озаряется бликами огня и вспышками взрывов. Световые эффекты сопровождаются звуками боя и песнями военных лет. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе музея, подсветка памятника войны осуществляется при помощи управляемых компьютером светодиодных прожекторов, что дает возможность создавать уникальные световые программы.

Оборудование для подсветки мельницы уже ранее использовалось несколько раз во время культурно-массовых мероприятий, а потому каких-либо серьезных финансовых вложений для реализации нового проекта не потребовалось. Однако результат оказался впечатляющим. Со слов сотрудников музея, волгоградцы и гости нашего города, посетившие музей-панораму «Сталинградская битва» в праздничные дни, по достоинству оценили эту идею.

«Новая подсветка мельницы Гергардта, надеемся, привлечет дополнительное внимание туристов – она видна и с Волги. В вечернее время историческое здание получило новый способ исполнять свое главное предназначение – напоминать всем нам, живущим сегодня, об ужасах войны», – говорит директор музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексей Васин.



