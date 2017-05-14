После капремонта к ЧМ-2018 квартира волгоградцев стала пожароопасной

Вот уже полгода с потопом в своей квартире бьется семья, проживающая в многоквартирном доме №4 поселка Аэропорт Дзержинского района Волгограда. Об этой ситуации ИА «Высота 102» рассказывала в публикации 21 марта 2017 года «В Волгограде после капремонта дома к ЧМ-2018 «плачут» стены и жильцы».

Однако мало что изменилось с того времени, по словам хозяев квартиры, которые вновь обращаются с жалобами в управляющую компанию, МУП ЖКХ Дзержинского района, подрядчикам, которые и произвели капитальный ремонт фасада и крыши дома, находящихся в перечне многоквартирных домов по пути следования протокольных маршрутов чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Как сообщили в официальном письме горожанам из департамента жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда, ремонт дома проводили две подрядные организации: ООО «Главстройинвест» и ООО «Дорстройсервис». После проведенного ремонта многоквартирного дома было выявлено, цитируем, «нарушение целостности стыкового соединения водоотводного желоба со стороны фасада над квартирой №2. В адрес подрядной организации – ООО «Главстройинвест» направлено письмо о необходимости устранения выявленных нарушений до 15 апреля 2017 года».

Кроме того, в ходе обследования были «выявлены нарушения при проведении работ по устройству отмостки из брусчатки, которая выполнена ниже уровня отмостки из асфальтобетона. При этом была нарушена гидроизоляция наружных стен и фундамента. Указанные работы проводились подрядной организацией ООО «Дорстройсервис», а генеральным подрядчиком выступал комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области». В адрес комитета управляющая компания ООО «Ренессанс» направила письмо о необходимости устранения подрядной организацией выявленных нарушений.

Однако дело, по словам собственницы квартиры Виталии Василяускайте, с мертвой точки не двигается. «Стены в комнатах мокрые. Обои намокают и отклеиваются. Краска вздулась и потрескалась. На разрушенную отмостку по-прежнему течет вода с водосточной трубы с крыши и льется под фундамент. «Несмотря на то, что наш дом 1951-го года постройки, ничего подобного до проведения ремонта фасада никогда не было, - говорит Виталия. – Мы живем в постоянной сырости и реально боимся сгореть в квартире от замыкания электропроводки».