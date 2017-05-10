«Пропавший без вести» экс-депутат Госдумы от Волгоградской области вышел на связь





Лидер Сталинградского обкома КПРФ, экс-депутат Госдумы Николай Паршин впервые за последние месяцы вышел на связь с общественностью. Появление объявленного в розыск политика состоялось накануне, 9 мая, в 12.29, сообщает ИА «Высота 102». Именно в это время на сайте обкома было опубликовано поздравление регионального партийного руководителя с Днем Победы, адресованное «ветеранам, соратникам и землякам». «Пусть беспримерный подвиг советского народа всегда будет для нас неиссякаемым источником созидательной энергии и сил во имя счастья и благополучия в каждом доме, во имя могущества и процветания нашего многонационального Отечества», - не скупился на эмоции господин Паршин.

Откуда прилетело поздравление жителям Волгоградской области с 9 мая – в тексте, к сожалению, не сообщается. Хотя эта информация была бы крайне полезна правоохранительным органам, которые с 26 апреля разыскивают подсудимого экс-депутата российского парламента. В этот день Волжский городской суд объявил Паршина в федеральный розыск. Обеспечить арест подсудимого было поручено прокурору Волгоградской области и полиции. Доставить принудительно коммуниста Паршина в суд ни разу так и не удалось. По одному из адресов в Волжском дверь приставам открыли квартиранты. Во второй волжской квартире, как выяснилось, живет мать Паршина. Пожилая женщина сообщила, что связь с сыном не поддерживает, как, впрочем, и адвокат подсудимого Максим Давыдов. Рассмотрение в суде дела Паршина началось 30 марта. Напомним, первый секретарь обкома КПРФ обвиняется в мошенничестве с попыткой продажи заброшенного здания школы в селе Рахинка Среднеахтубинского района за 25 миллионов рублей. Три участника этой аферы уже осуждены и отбыли назначенные сроки.





Еще один «пропавший без вести» депутат Государственной думы с приставкой «экс», возглавляющий Волгоградское реготделение партии «Справедливая Россия», примеру коллеги не последовал. Ни с Днем международной солидарности трудящихся, ни с Днем Победы Олег Михеев земляков не поздравил. Санкцию на его арест Советский районный суд Волгограда выдал 25 апреля. Михеев, который обвиняется в многомиллионном мошенничестве, также ни разу не появился на судебных слушаниях.

В этом году, кстати, впервые на первомайской демонстрации в Волгограде колонна справороссов оказалась обезглавлена - регионального лидера в строю не наблюдалось. Волгоградские коммунисты 1 мая участвовали в праздничном шествии без первого секретаря обкома уже второй год подряд.



