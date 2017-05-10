









В пятый раз будут судить 26-летнего жителя Красноармейского района за то, что тот сел за руль в нетрезвом состоянии. До этого судьи «жалели» нарушителя закона и применяли условное наказание, так что мужчина продолжал передвигаться по городу. Причем водительское удостоверение он никогда не получал, подтвердили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области. В очередной раз «ВАЗ 2106» сотрудники ГИБДД остановили в Ворошиловском районе 9 мая в ходе несения службы. Сам факт многократного вождения в нетрезвом виде полицейских не удивил, а вот то, что на пассажирском сиденье находилась пьяная беременная супруга водителя — озадачило бывалых стражей порядка. Причем оба оказали сопротивление полицейским, когда те пытались составить протокол. Вдобавок разбушевавшийся житель Красноармейского района ударил сотрудника ГИБДД. Сейчас в следственном отделе СК решается вопрос о применении к нарушителю ст. 318 УК РФ. Кроме того, мужчина будет привлечен в 5 раз к уголовной ответственности по ст. 264.1 УК РФ. В отношении жены составлен протокол за неповиновение стражам порядка.