Глава Волжского извинился за срыв праздничного салюта

Глава Волжского Игорь Воронин принес извинения всем горожанам и гостям города из-за технического сбоя в работе программного оборудования, в результате которого салют в Волжском не был произведен. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, Игорь Воронин отметил, что факты нарушений в ходе городских мероприятий недопустимы и виновные будут привлечены к ответственности. Организаторы сожалеют, что яркая и интересная программа празднования Дня Победы в Волжском была омрачена таким неприятным фактом.

На проведение праздничного салюта были привлечены спонсорские средства. Организацией салюта занималась «Студия пиродизайна «Агни» из Москвы. Планировалось, что это будет супер-шоу с яркими световыми и звуковыми эффектами. В настоящее время проводится работа по определению меры ответственности за непредоставление запланированной услуги.



