В Волгоградской области афериста осудили за попытку хищения дорожного катка

В Среднеахтубинском районе вынесен приговор в отношении Прокошева, который признан виновным в мошенничестве с дорожным катком. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на определение Волгоградского облсуда, он обманным путем организовал вывоз техники, которая долгое время находилась на трассе. По материалам дела, Прокошев, которого охранявшие каток рабочие знали как начальника участка, сообщил знакомому коммерсанту, что у него есть дорожный каток, который тот может использовать в работе. На «ВАЗ 2107» они подъехали к месту стоянки, осмотрели «AMMANN AV110X» и приняли решение о транспортировке. Каток погрузили на тягач и пытались увезти, но на место прибыли сотрудники ГИБДД и задержали мошенника. В качестве смягчающих обстоятельств признана явка с повинной, несовершеннолетний ребенок на иждивении и благодарность губернатора Волгоградской области. В результате суд назначил Прокошеву 3 года условно. Отметим, что в течение 2 месяцев летом прошлого года он находился под арестом.