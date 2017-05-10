В Волгограде 20 оранжевых «Волгабасов» вышли на автобусные маршруты





С сегодняшнего дня в Волгограде 20 новых автобусов марки «Волгабас» начали курсировать по двум популярным маршрутам - №№ 2 и 6. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, увеличение автопарка МУП «ВПАТП-7» позволит сократить интервал движения на данных линиях. Автобусы оборудованы системами кондиционирования и ГЛОНАСС, а также приспособлены для перевозки маломобильных пассажиров.

Муниципальный автобусный парк расширяется уже третий год подряд. В настоящее время в «ПАТП-7» числится 104 единицы общественного транспорта. Также, напомним, с начала 2017 года компания «Волгоградский автобусный парк» в рамках муниципально-частного партнерства поставила городу 164 единицы аналогичного транспорта. В настоящее время 15 опорных муниципальных маршрутов обслуживают порядка 300 автобусов большой вместимости.



