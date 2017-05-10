В Волгоградской области водителя грузовика осудили за опасные «покатушки» на покрышке

За травмы, которые получил житель Городища при катании на покрышке, осужден водитель грузовой «ГАЗели» Кузьмичев. Ему назначено ограничение свободы на 1 год, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на определение Волгоградского облсуда. Так, установлено, что двое пьяных товарищей водителя попросили его прокатить их внутри покрышки от грузового автомобиля и прицепили ее на трос к «ГАЗели». На повороте колесо занесло, и один из приятелей ударился о металлическую опору у дороги. В суде адвокат настаивал на том, что Кузьмичев должен был только транспортировать покрышку и якобы не знал, что его знакомые сели в нее. Защитник привел в качестве довода аналогичное решение Хлевенского районного суда Липецкой области от 2001 года, когда водитель был оправдан. Однако обвинение доказало обстоятельства вины. Решение вступило в силу.