Несем деньги в банк: сохранить и приумножить

Помните анекдот: «Бабуля, где деньги хранишь? Да в банке. И где? Да на полке стоит….». Времена идут, хранить деньги в стеклянной банке уже не принято. А вот как сохранить их в настоящем банке, и не только сберечь, но и приумножить – забота многих граждан. В вопросе прав вкладчиков и безопасности вкладов на конкретном примере и попытался разобраться журналист ИА «Высота 102».

Моя подруга Виктория Р. получила в наследство маленькую «двушку». Сдать её сразу не удалось, а квартплата «съедала» четверть зарплаты. На семейном совете было принято решение - квартиру продать, а деньги положить в банк под проценты. Одно тревожило: а вдруг банк «лопнет» и деньги пропадут?

Выбираем надёжный банк

Информация об отзыве лицензий у банков – не редкость. И здесь не стоит рисковать. Виктория решила не гнаться за высокими процентами, а сделать выбор в пользу надежности. Тем более, что определить фальшивый банк или настоящий, можно на сайтах Банка России (www.cbr.ru) и Агентства по страхованию вкладов (АСВ) (www.asv.org.ru). Убедившись, что банк надежный, а в случае форс-мажора можно рассчитывать на страховые выплаты, Виктория начала оформление документов.

Подписываем договор

Помня, что в случае отзыва лицензии банка Агентство по страхованию вкладов гарантированно возвращает вкладчикам 1 млн 400 тыс. рублей, семья решила остановиться на этой сумме вклада. Виктория даже распечатала себе памятку с сайта АСВ.

Как получить страховку?

После объявленного Агентством начала выплат (как правило, не позднее 14 дней после наступления страхового случая) необходимо прийти с паспортом в выбранный Агентством банк (банк-агент), где на месте заполнить заявление о выплате страховки. Деньги будут выплачены наличными или переведены на указанный Вами счет (по вкладам, открытым в связи с предпринимательской деятельностью, выплата страховки осуществляется только переводом на счет). Адреса отделений банков-агентов можно узнать за день до начала выплат на сайте АСВ, по телефонам горячих линий Агентства и банков-агентов или в местной прессе.





А вот договор всей семьей читали очень внимательно, чтобы избежать неприятных неожиданностей.





Предусматриваем случай досрочного расторжения

«Мы понимали, что подписав договор, даём согласие на все условия, которые в нем прописаны, поэтому не спешили. Кроме того, нас волновало - начислят ли проценты, если придется досрочно расторгать договор», - говорит Виктория. Именно этот пункт вызывает у вкладчиков немало вопросов. Как это выглядит на практике, журналист агентства выяснил у представителей разных банков.

В "Промсвязьбанке" рассказали о том, что следует учитывать при оформлении вклада, чтобы иметь возможность досрочно снимать деньги без потери процентов. «Перед тем как открыть вклад, узнайте о важных моментах: срок вклада, минимальная сумма, процентная ставка на все время действия вклада и при досрочном расторжении, спросите о возможности пополнения вклада и так далее. Обычно, все эти условия прописаны на сайтах банка. Также их можно узнать у специалистов непосредственно в офисе кредитной организации. Поэтому о возможности досрочного закрытия вклада в случае необходимости стоит задуматься уже на этапе выбора типа вклада. Так, например, многие банки предлагают варианты с возможностью частичного или полного досрочного снятия денежных средств. Как правило, такие вклады имеют меньший размер процентной ставки, но в случае различных непредвиденных ситуаций, когда деньги могут потребоваться неожиданно, риск потери оговоренного размера процентной ставки отсутствует. Если же вкладчик принимает решение досрочно расторгнуть договор срочного банковского вклада то размер процентов рассчитывается по ставке «До востребования», установленной в банке. Однако, важное условие, вкладчик вправе получить обратно сумму вклада, которую он принес изначально в банк. Штрафы на сумму вклада за досрочное снятие денежных средств со срочного вклада незаконны», - отмечают в "Просвязьбанке".

Галина Уткина, вице-президент, директор департамента депозитов и комиссионных продуктов «Ренессанс Кредит»: «Начисление процентов при досрочном расторжении договора вклада зависит от типа продукта. По некоторым депозитам оно осуществляется по ставке «до востребования». Это 0,5% годовых в рублях и 0,01% годовых в долларах и евро. По другим вкладам ставка зависит от фактического срока нахождения средств в банке. Чем меньше времени осталось до конца срока депозита, тем больше будет процентная ставка. Есть продукты, по которым досрочное расторжение осуществляется вообще без потери начисленных процентов. В целом применимо следующее правило: чем выше ставка по депозиту, тем менее выгодными будут условия досрочного расторжения, и наоборот».

Дмитрий Шиляев, председатель Правления ПАО БАНК «ЮГРА»: «Обычно, при досрочном расторжении договора банк пересчитывает проценты и выплачивает их исходя из количества дней, в течение которых средства находились во вкладе. Как правило, ставка составляет от 0,01% годовых. Но существуют вклады, допускающие досрочный возврат средств с минимальной потерей дохода. К примеру, у нас представлена целая линейка таких вкладов. Если вы решили вернуть вклад, который был открыт более полугода назад, то проценты за срок до 181 дня будут начислены в полном объеме, а на срок с 182 дня до даты возврата вклада – по более низкой ставке. Хочу подчеркнуть – сегодня банки предлагают множество решений для сохранения и приумножения сбережений, однако «идеального» вклада не существует. Как правило, хорошая доходность сопряжена с более жесткими правилами досрочного возврата вклада. Поэтому всегда внимательно изучайте условия перед тем, как подписать договор».

Что получат наследники?

Деньги решили положить на 6 месяцев, посчитав, что год – слишком много для достаточно «подвижной» финансовой ситуации. Полгода семье показалось самым оптимальным вариантом. Кроме того, будучи людьми рациональными, поинтересовались, наследуются ли эти деньги. Изучив эту информацию по различным банкам, мы выяснили, что вклады наследники получат. Но для этого необходимо выполнить ряд процедур.

«Наследование банковского вклада начинается с официального открытия дела о наследстве, - поясняет Дмитрий Шиляев. - Для этого в течение полугода после смерти владельца вклада (т.е. наследодателя), наследнику нужно обратиться к нотариусу с соответствующим заявлением, предоставив необходимые документы: паспорт, свидетельство о смерти и справку о прописке вкладчика, а также, при наличии, договор об открытии вклада. Нелишне будет приложить к заявлению завещание, завещательное распоряжение или, в случае их отсутствия, документы, подтверждающие родственные связи наследника с умершим».

Нотариус на основании информации о наличии денежных средств в банке направляет в кредитную организацию запрос с целью получения актуальных сведений об остатках на счетах умершего клиента, уточняет Галина Уткина. После получения информации из банка в соответствии с законодательством нотариус выдает наследнику свидетельство о праве на наследство, где прописываются условия наследования вклада.

Наличие завещания или завещательного распоряжения (этот документ, в котором указан наследник, вкладчик может бесплатно оформить в банке) значительно упрощают процедуру наследования.

«Однако, наличие завещания вовсе не гарантирует того, что наследник получит вклад в полном объеме, - комментирует Дмитрий Шиляев. - Так, если у умершего остались иждивенцы или несовершеннолетние дети, они могут претендовать на половину суммы наследства, следовательно, и на 50% суммы вклада. По закону, в случае отсутствия завещания, доли, которые причитаются тому или иному наследнику, определяются нотариусом. А первоочередное право унаследовать вклад принадлежит детям, супругу и родителям вкладчика».

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Материал подготовлен в рамках Проекта Минфина России "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации" и Региональной программы «Повышение уровня финансовой грамотности населения в Волгоградской области» на 2014–2016 годы».



