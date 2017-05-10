Волгоградская область после бурных апрельских событий осталась среди регионов с пониженной устойчивостью





Волгоградская область по итогам исследования произошедших в регионе в апреле событий осталась на прежних позициях в рейтинге фонда «Петербургская политика». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на исследование, Волгоградская область сохранила место среди группы регионов с пониженной устойчивостью с показателем в пять баллов. Это – столько же, сколько было присвоено региону в предыдущем рейтинге. Всего, напомним, в исследовании выделено пять групп – это регионы с максимальной устойчивостью (свыше 8 баллов), регионы с высокой устойчивостью (от 7 до 7,9 баллов), регионы со средней устойчивостью (от 6 до 6,9 баллов), регионы с пониженной устойчивостью (от 5 до 5,9 баллов) и регионы со слабой устойчивостью (менее 5 баллов). Верхние позиции в рейтинге занимают Белгородская область, Ямало-Ненецкий округ и Чукотка. Аутсайдерами стали Дагестан, Северная Осетия и Карелия. Среди отмеченных экспертами событий, произошедших в регионе в апреле 2017 года, негативных оказалось больше, чем позитивных. Так, со знаком плюс оценены внесение облдумой изменений в социальный кодекс региона, расширяющих меры поддержки отдельных категорий граждан; обсуждение губернатором Андреем Бочаровым и президентом холдинга «Boos lighting group» Георгием Боосом вопроса реализации проектов комплексного освещения городских территорий и дорожно-транспортных объектов; открытие в Волгограде отеля под брендом «Хилтон Гарден Инн» - третьей гостиницы, построенной в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу. В разряд негативных событий отнесены обращение предпринимателей Волгограда к Владимиру Путину с жалобой на массовую ликвидацию в городе ларьков и киосков; пикет в Волгограде против планируемого слияния двух детских школ искусств; митинг в Волгограде жителей поселка Гумрак против строительства дороги к аэропорту вблизи от жилых домов; митинг в Волгограде обманутых дольщиков жилого комплекса «Парк Европейский»; массовое отравление воспитанников Кумылженского казачьего кадетского корпуса; постановление правительства РФ о переносе на 2018 год срока ввода в эксплуатацию стадиона к ЧМ-2018 в Волгограде. Также Волгоградская область отмечена в приложении, касающегося протестов дальнобойщиков. Так, в апреле дальнобойщики покинули лагерь в Волгограде, но заявили о продолжении протеста. В резолюцию первомайского митинга были включены требования всероссийской стачки дальнобойщиков. Интересно, что в соседней Астраханской области за дальнобойщиков заступились депутаты областной думы: они обратились к правительству РФ и Федеральному Собранию с предложением о необходимости пересмотра тарифа системы «Платон».

Справка. Рейтинг Фонда «Петербургская политика» публикуется с осени 2012 года на ежемесячной основе. В его рамках оценивается уровень социально-политической устойчивости во всех субъектах Российской Федерации.

Уровень устойчивости определяется экспертами Фонда по 10-балльной шкале, где 10 – максимальная оценка, 1 – минимальная. Внутри Рейтинга регионы разделены на 5 категорий по степени социально-политической устойчивости и отсортированы в рамках своей категории по динамике рейтинга за последний месяц.