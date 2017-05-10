Обращения жителей поселка Краснооктябрьский и поселка Уральский города Волжского о недопущении отмены маршрута № 40Б суд принял во внимание при рассмотрении дела о лишении перевозчика свидетельства на осуществление перевозок. Как сообщили ИА «Высота 102» в арбитраже, комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа город Волжский настаивал на прекращении действия свидетельства, выданного простому товариществу перевозчиков маршрута 40Б «27 микрорайон – ЛПК». Основанием послужили неоднократные факты нахождения транспортных средств, принадлежавших членам товарищества перевозчиков и используемых на маршруте, в ночное время вне установленных мест для парковки. Представители комитета ссылались на неоднократное привлечение участников договора простого товарищества к административной ответственности. Представители ответчика пояснили, что ими устранены все обстоятельства, послужившие основанием для привлечения к административной ответственности, и теперь весь автотранспорт в ночное время размещается на специализированных парковках. Также суду были предоставлены обращения жителей о недопустимости закрытия маршрута. В итоге комитету благоустройства и дорожного хозяйства администрации Волжского в требованиях было отказано. Суд посчитал, что лишение свидетельства является крайней мерой, когда все другие средства воздействия исчерпаны. Также было учтено, что с наступлением дачного сезона закрытие этого маршрута может привести к негативным социальным последствиям. Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.



