Крестный ход в честь Дня Победы проходит в Волгограде





Традиционный Крестный ход памяти погибших в Великой Отечественной войне проходит в эти минуты в Волгограде. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на Волгоградскую епархию РПЦ, шествие началось в 12:30 от часовни Урюпинской иконы Божией Матери в Комсомольском саду. В нем принимают участие представители духовенства, студенты Царицынского православного университета, прихожане местных храмов - всего порядка тысячи человек. Крестным ходом несут чудотворную Урюпинскую икону Божией Матери, которая на несколько дней прибыла в Волгоград из Покровского кафедрального собора Урюпинска. Верующие пройдут мимо строящегося Александро-Невского собора по улице Мира до Комсомольской, а затем по проспекту Ленина до Мамаева кургана. В храме Всех Святых на главной высоте России митрополит Волгоградский и Камышинский Герман совершит панихиду о павших воинах. Шествие продлится около полутора часов, присоединиться к нему на любом участке маршрута смогут все желающие.

Фото: volgeparhia.ru