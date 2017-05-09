Сегодня на Мамаев курган память воинов-победителей пришли почтить многочисленные делегации предприятий, общественных организаций. Среди них традиционно – компания «ЛУКОЙЛ». Ее представители возложили венки в зале Воинской славы, отдавая дань тем, кто мужественно отстаивал независимость нашей родины.





















Вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ», генеральный директор АО «РИТЭК» Николай Николаев поздравляет ветеранов и всех волгоградцев с Днем Победы:

Этот праздник объединяет всех граждан нашей страны. В нем слились боль невосполнимых утрат, гордость за мужество тех, кто, не жалея своей жизни, приближал победу и укреплял веру в мирное будущее.

Долг нынешнего и будущих поколений — продолжить славные дела и традиции победителей, которые отстояли нашу свободу и независимость.

В этот день каждый из нас особенно сильно ощущает великую силу народного единства, которое всегда играло решающую роль в защите интересов нашей Родины.

Дорогие ветераны, уважаемые жители волгоградской области, желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, благополучной и мирной жизни!