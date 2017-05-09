Похитителями мальчика из Морозовска оказалась семья из Волгоградской области с 4 приемными детьми

В Чернышковском районе задержаны предполагаемые похитители 3-летнего ребенка из города Морозовска. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, мальчик не пострадал. Совместными действиями полиции и Следственного комитета удалось установить местонахождение того автомобиля, на котором подозреваемые увезли ребенка по трассе Морозовск-Волгоград. Фрагмент госномера и цвет «ВАЗ 2107» привел оперативников именно в один из домов Чернышковского района после того, как была установлена личность владельца.

Напомним, 7 мая мужчина и женщина буквально вырвали из рук бабушки маленького мальчика, с которым они вышли на прогулку на улице Ленина, и увезли. Позже будет установлено, что в семье предполагаемых похитителей воспитывается четверо приемных и двое родных детей.