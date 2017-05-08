На стадионе «Волгоград Арена» к Дню Победы зажглась праздничная иллюминация





Ажурный фасад стадиона «Волгоград Арена» накануне Дня Победы украсила праздничная иллюминация, сообщает ИА «Высота 102». Сверкающий в темноте стадион удалось сфотографировать читателям информагентства. Подсвеченные светодиодами многометровые секции фасада видно не только с проспекта Ленина, но и с Мамаева кургана, где в эти праздничные дни особенно многолюдно. Территория спортивной арены сегодня также подсвечивается 30-метровыми мачтами освещения, что дает возможность горожанам и гостям города-героя любоваться «Волгоград Ареной» и в ночное время.





Напомним, стадион «Волгоград Арена» на 45 тысяч зрительских мест возводится к чемпионату мира по футболу 2018 года.



