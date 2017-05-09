В Волгограде прошел военный парад в честь 72-й годовщины Великой Победы







Военный парад в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел сегодня в городе-герое Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102», начался он в 10.00 и продлился около 40 минут. Все это время тысячи волгоградцев и гостей города внимательно следили за происходящим на площади Павших борцов. Среди почетных гостей - ветераны Великой Отечественной войны, дети военного Сталинграда, труженики тыла, узники фашистских концлагерей. Для них приготовили специальные места у трибун.





Перед началом парада губернатор Волгоградской области, Герой России Андрей Бочаров зачитал поздравление президента РФ с Днем Победы. "Вечная память павшим! Вечная слава живым! Слава народу победителю! С праздником!", - этими словами завершил свое краткое выступление глава региона. По традиции начался парад с торжественного выноса военнослужащими роты Почетного караула Знамени Победы и флага Российской Федерации. Ветераны стоя приветствовали главный символ Победы и государственный символ страны. Принимающий парад начальник Волгоградского военного гарнизона гвардии полковник Иван Попов после объезда парадных расчетов поднялся на трибуну и поздравил собравшихся с Днем Победы. Троекратное "Ура!" огласило площадь, последовали залпы из орудий и зазвучал гимн Российской Федерации. В этом году торжественным маршем по главной площади города-героя прошли более тысячи человек. Движение парадных расчетов открыла рота барабанщиц Волгоградской академии МВД РФ, которая задала темп всем шеренгам. Под звуки военного марша по площади прошагали военнослужащие роты Почетного караула, 20-гвардейской мотострелковой бригады, десантники, военные железнодорожники, курсанты Волгоградской академии МВД, сотрудники ГУ МЧС России по Волгоградской области, кадеты казачьего корпуса имени Константина Недорубова. Впервые участниками парада стали сотрудники ФСИН, а также юнармейцы и юные представители отделения ДОСААФ, которые и замыкали шествие. Затем на площадь выдвинулась механизированная колонна, которую возглавила легендарная «тридцатьчетверка» - самый массовый танк Второй мировой. За ним проехала и другая техника времен войны: бронеавтомобиль БА-64Б, автомобили ЗИС-3В с 57-миллиметровой пушкой ЗИС-2, американский армейский автомобиль повышенной проходимости образца 1941 года «Willis» и др. Особый восторг у горожан вызвали образцы современной техники – бронеавтомобили «Тигр», боевые машины пехоты, БРДМ, советские бронетранспортеры БДР-80, танки Т-90, реактивные установки «Торнадо-Г» и другие. Всего 14 единиц современного вооружения российской армии. Вся гусеничная техника, представленная на параде, была «обута» в прорезиненные «башмаки», чтобы не разрушать асфальт. Финальным аккордом военного парада в городе-герое Волгограде стало совместное выступление военного оркестра и роты Почетного караула, которые исполнили на площади Павших борцов композицию "Воспоминание о полковом оркестре".