В Волгоградской области поисковые отряды заступили на «Вахту Памяти»





Сегодня на Мамаевом кургане в Волгограде официально дан старт началу поисковых работ в местах кровопролитных сражений в период Сталинградской битвы, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на администрацию региона. Торжественный митинг с участием представителей органов власти, ветеранов Великой Отечественной войны, активистов различных поисковых объединений Волгоградской области, регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», жителей и гостей региона состоялся на мемориальном кладбище Мамаева кургана, где покоятся останки тысяч солдат, погибших в период Великой Отечественной войны. В этом году до октября поисковые экспедиции пройдут на территории двенадцати муниципальных образований Волгоградской области. В них примут участие более 1,5 тысячи человек из 20 регионов страны. О своем желании поработать в Волгоградской области заявили поисковики из Республик Татарстан и Саха-Якутия, Ханты-Мансийского автономного округа, Красноярского края, Астраханской, Липецкой, Московской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Челябинской областей и других регионов. По окончании экспедиций личности погибших бойцов будут устанавливаться по архивным источникам и личным вещам, останки перезахоронят. Так, 4 мая в Суровикинском районе с воинскими почестями уже были преданы земле 93 защитника Сталинграда, найденные поисковиками.

В 2016 году в рамках «Вахты Памяти» были найдены останки 884 защитников Сталинграда, установлены имена 37 бойцов. Кроме того, на средства федерального гранта региональное отделение «Поискового движения России» реализует проекты «Лысая гора – южный рубеж Сталинграда» и «Гвардия Сталинграда», в котором принимают участие около тысячи поисковиков из различных регионов страны. Проводятся экспедиции на местах боев, формируются экспозиции для музеев волгоградского региона. Напомним, в преддверии Дня Победы губернатор Андрей Бочаров вместе с руководителями силовых и правоохранительных ведомств принял участие в Уроке Мужества на территории мемориального комплекса «Лысая гора», где только за четыре дня раскопок поисковики обнаружили останки трех десятков советских солдат.

Повтор сюжета от 5 мая 2017 года.