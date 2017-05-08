В Волгограде встречают День Победы семьями, с цветами и улыбками

Сегодня, 8 мая, на Площади Павших борцов в Волгограде состоялось возложение венков и цветов к Вечному огню на братской могиле защитников Красного Царицына и воинов 62-й и 64-й армий, погибших при защите Сталинграда. Дань памяти погибшим отдали губернатор Андрей Бочаров, ветераны Великой Отечественной войны, депутаты, члены Совета Федерации РФ, силовики, военные, сотрудники крупнейших предприятий города, воспитанники патриотических клубов.

В Волгограде празднование Дня Победы ознаменовано теплой погодой. Солнечные дни благоприятствовали высадке Аллеи России на Мамаевом кургане. Непосредственно 9 мая ожидается небольшая облачность, но, как признались горожане и гости города-героя, это не может испортить праздничного настроения. Большинство выходят на прогулку целыми семьями - с цветами, украсив одежду георгиевской лентой. Что такое День Победы для самых юных волгоградцев и туристов, - поделились они с ИА «Высота 102».